نتائج مباريات دور الثمانية لكأس الرابطة الإنجليزية

تأهل الثنائي اللندني أرسنال وتشيلسي رفقة فريق سندرلاند، مساء يوم الثلاثاء، إلى دور الثمانية من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

وجاء صعود أرسنال على حساب ضيفه ليدز يونايتد بفوزه عليه بهدفين نظيفين، سجلهما كل من المدافع كالوم تشامبيرس والمهاجم إدوارد نيكيتاه في الدقيقتين (55 و69) على الترتيب من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن.

بينما تجاوز فريق تشيلسي بشق الأنفس عقبة ضيفه ساوثامبتون، بتغلبه عليه بركلات الترجيح (4-3) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، حيث وضع الألماني كاي هافيرتز أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، ورد الإسكتلندي تشي آدمز بهدف التعادل في الدقيقة 47 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن أيضا.

كما تغلب نادي سندرلاند المنتمي لدوري الدرجة الثالثة، كذلك بركلات الترجيح على مضيفه كوينز بارك رينجرز، المنتمي لدوري الدرجة الثانية (3-1)، بعد تعادلهما من دون أهداف في الوقت الأصلي للقاء الذي أقيم على ملعب "لوفتس رود" في العاصمة لندن أيضا.

وستستكمل مباريات هذه المرحلة من المسابقة يوم الأربعاء، وستجمع الأندية التالية:

بريستون نورث إيند - ليفربول

وست هام يونايتد - مانشستر سيتي (حامل اللقب)

توتنهام هوتسبير - بيرنلي

ليستر سيتي - برايتون

ستوك سيتي - برينتفورد.

المصدر: وكالات