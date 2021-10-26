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دولة عربية تصارع فرنسا وإنجلترا على موهبة كروية واعدة

الرياضة

دولة عربية تصارع فرنسا وإنجلترا على موهبة كروية واعدة
Reuters
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أفادت تقارير صحفية، بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تراقب الموهبة الكروية محمد علي شو (17 عاما) لاعب فريق أنجيه الفرنسي.

وتكثف الجامعة حسب مصادر موثوقة، اتصالاتها وتحاول إقناع الموهبة الشابة بتمثيل المغرب على حساب فرنسا وإنجلترا.

وينحدر اللاعب محمد علي شو من أصول عربية وإيفوارية، فهو من أم مغربية، وأب من كوت ديفوار "ساحل العاج"، ويملك الجنسيتين الفرنسية والإنكليزية.

وبدأ شو أولى خطواته في عالم كرة القدم مع نادي إيفرتون الإنكليزي، قبل الانضمام لنادي أنجيه الفرنسي لأقل من 19 سنة، وبعد ذلك تم إلحاقه بالفريق الأول.

المصدر: وكالات

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