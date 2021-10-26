أنشيلوتي يوجه صفعة للنجم البلجيكي هازارد

صرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد بأنه يجب على البلجيكي إيدن هازارد الانتظار ليحصل على فرصته لدخول التشكيلة الأساسية، في ظل تفوق لاعبين آخرين عليه حاليا.

وجلس هازارد على دكة البدلاء في لقاء "الكلاسيكو" أمام برشلونة (2-1) الذي جمعهما يوم الأحد الماضي، على ملعب "كامب نو"، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي المكرس لمباراة الفريق الملكي ضد ضيفه أوساسونا غدا الأربعاء: "بدأ هازارد الموسم وهو يعاني من الإصابات، وهو يحتاج إلى بعض الوقت حتى يصل إلى قمة مستواه".

إقرأ المزيد

وأضاف "إنه يملك كل شيء ليكون نجما في ريال مدريد، لكن علينا الانتظار لأن في الوقت الحالي هو لديه مشكلة، وهذه المشكلة أن مدربه يفضل وجود لاعبين آخرين أفضل منه".

ويعتمد أنشيلوتي على الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور (21 عاما) ورودريغو (20 عاما) إلى جانب الفرنسي كريم بنزيما في خط الهجوم.

وبدأ إيدين هازارد (30 عاما)، الذي انتقل إلى ريال قادما من تشيلسي في عام 2019 مقابل 120 مليون يورو، خمس مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم، لكنه لم يستكمل أي مباراة.

المصدر: رويترز