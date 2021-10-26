اتهام بطلة روسيا في رياضة البياثلون بقتل مراهق كجزء من طقوس غامضة

اتهمت بطلة روسيا ثلاث مرات في رياضة البياثلون مع الرماية "archery-biathlon"، ماريا كورنييفا، بقتل تلميذ يدعى دينيس كوزنيتسوف ويبلغ من العمر 15 عاما كجزء من طقوس غامضة.

واختفى دينيس في الثامن من أكتوبر الحالي، في ضواحي مدينة ريازان، التي تبعد عن العاصمة موسكو حوالي 200 كيلومتر، وبعد ثلاثة أيام، تم العثور على جثته في بئر بقرية مجاورة.

وظهرت على جثة المراهق آثار طعنات مع نجمة خماسية على ظهره.

وعثر على آثار دماء الضحية في سيارة زوج والدته،

فلاديسلاف تسيكونوف البالغ من العمر 52 عاما، ولكن الأخير ألقى باللوم خلال التحقيق معه على صديقته كورنييفا، وزعم أنها قتلت المراهق عن طريق الخطأ خلال طقوس غامضة.

المصدر: وكالات