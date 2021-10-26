"سكاي سبورتس": مانشستر يونايتد اتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبل سولشار

كشفت شبكة "سكاي سبورتس"، أن نادي مانشستر يونايتد، الذي تكبد مؤخرا هزيمة مذلة على يد غريمه ليفربول بخماسية دون رد، حسم الجدل الدائر حول مصير مدربه النرويجي أولي جونار سولشار.

وزعمت العديد من التقارير خلال الساعات الماضية، أن سولشار سيقال من منصبه على أن يخلفه الإيطالي أنطونيو كونتي أو حتى الفرنسي زين الدين زيدان.

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ولكن شبكة "سكاي سبورتس"، توقعت أن يظل سولشار في منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد على الأقل في المباريات الثلاث المقبلة ضد توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الشبكة البريطانية أنه رغم النتائج السيئة، لا يوجد أي تحرك من النادي يشير إلى أن وظيفة سولشار مهددة في مانشستر في هذه المرحلة.

وقالت الشبكة إنه لا توجد أي اتصالات حاليا بين إدارة مانشستر والمدرب كونتي لخلافة سولشار.

ويحتل يونايتد المركز السابع حاليا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، فيما يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا بست نقاط.

المصدر:"سكاي سبورتس"