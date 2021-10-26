سعد سمير يتعرض لإصابة مروعة في افتتاح الدوري المصري (فيديو)

تعرض سعد سمير، مدافع فريق فيوتشر لكرة القدم، الصاعد حديثا لدوري الأضواء، لإصابة مروعة خلال لقاء ناديه أمام فاركو، أمس الاثنين، في الجولة الافتتاحية للدوري المصري الممتاز.

وأصيب سعد في الدقيقة 30، بعد اصطدامه بحارس مرمى فاركو، محمد صبحي، ما تسبب له في قطع جرحي بالرأس ونزيف دموي.

واضطر الجهاز الفني لفريق فيوتشر، إلى تغيير سعد، الذي كان يخوض أول لقاء رسمي مع ناديه الجديد في الدوري، حيث تم استبداله باللاعب محمود مرعي.

وكان سعد، انضم إلى فيوتشر مطلع هذا الموسم قادما من الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة موسمين، ليتقلد شارة قيادة الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز.

وانتهت مباراة فيوتشر وضيفه فاركو بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.

المصدر: وكالات