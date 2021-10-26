حبس مدرب سباحة أسترالي بتهمة انتهاكات جنسية لأطفال

وضعت محكمة أسترالية مدرب السباحة السابق، جون رجينالد رايت، رهن الحبس الاحتياطي حتى الشهر المقبل، على خلفية اتهامات قديمة له بالإساءة الجنسية للأطفال.

وتم تسليم جون رجينالد رايت، 78 عاما، إلى ولاية كوينزلاند، بعد أن وجهت إليه الأسبوع الماضي تسع تهم بالإساءة الجنسية للأطفال.

وترتبط التهم بوقائع مزعومة حدثت في أوائل الثمانينات من القرن الماضي في مدينتي بريزبن، وروكهامتون.

وكان مقررا أن يمثل رايت أمام محكمة بريزبان الجزئية السبت الماضي، غير أن قضيته أجلت ليومين لأسباب طبية.

ولم يمثل رايت أمام المحكمة حين ذكرت قضيته أمس الاثنين ولم يطلب محاميه الكفالة.

ومن المقرر أن يمثل رايت للمحاكمة في الـ15 من نوفمبر المقبل.

ويأتي احتجاز رايت إثر تحقيقات قامت بها شرطة ولاية كوينزلاند، بعد أن بثت هيئة الإذاعة الأسترالية مزاعم بأن المدرب اعتدى جنسيا على أطفال كان يدربهم.

وبعد الوفاة المفاجئة للاعب أولمبي ادعى أن مدرب السباحة رايت، الذي مرنه اعتدى عليه جنسيا، كشفت هيئة الإذاعة الأسترالية عن روايتين أخريين للاعبين آخرين يقولان إنهما تعرضا للاعتداء على يد نفس المدرب في نفس حمام السباحة.

وصرح سباح جنوب إفريقي سابق ذو ترتيب عالمي للإذاعة الأسترالية بأنه تعرض للاعتداء على يد نفس المدرب لمدة ستة أشهر في عام 1998.

المصدر: أ ب