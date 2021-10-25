شاهد.. المصري مصطفى محمد يهدر ضربة جزاء "حاسمة" في الوقت القاتل

قلب فريق بشكتاش تأخره إلى فوز على ضيفه غلطة سراي (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، في قمة مباريات المرحلة العاشرة من الدوري التركي لكرة القدم.

ووضع الروماني ألكسندرو تشيكالدو فريق غلطة سراي في المقدمة بهدف سجل في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول. ورد المهاجم الكندي سايل لارين الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين لأصحاب الأرض في الدقيقتين (39، و64).

وفوت المصري مصطفى محمد مهاجم غلطة سراي تعديل النتيجة لفريقه بإهداره ضربة جزاء في الوقت القاتل عند الدقيقة 81 من زمن اللقاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماع صورة للحظة تنفيذ ركلة الجزاء، يبدو فيها أن لاعبي بشكتاش دخلو منطقة الجزاء قبل تسديد الكرة، وفي هذه الحالة كان على الحكم إعادة الضربة.

twitter/beINSPORTS_TR

ورفع بشكتاش رصيده بعد هذا الفوز إلى 20 نقطة وتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل تجمد رصيد غلطة سراي عند 17 نقطة وتراجع إلى المرتبة السابعة على سلم ترتيب الدوري التركي.

المصدر: وكالات