شاهد.. المصري مصطفى محمد يهدر ضربة جزاء "حاسمة" في الوقت القاتل
قلب فريق بشكتاش تأخره إلى فوز على ضيفه غلطة سراي (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، في قمة مباريات المرحلة العاشرة من الدوري التركي لكرة القدم.
ووضع الروماني ألكسندرو تشيكالدو فريق غلطة سراي في المقدمة بهدف سجل في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول. ورد المهاجم الكندي سايل لارين الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين لأصحاب الأرض في الدقيقتين (39، و64).
وفوت المصري مصطفى محمد مهاجم غلطة سراي تعديل النتيجة لفريقه بإهداره ضربة جزاء في الوقت القاتل عند الدقيقة 81 من زمن اللقاء.
❌ Ersin Destanoğlu, Mostafa Mohamed'in penaltısına gol izni vermedi! #BJKvGS#Seviyoruzİştepic.twitter.com/A9Xm9XhWSq— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 25, 2021
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماع صورة للحظة تنفيذ ركلة الجزاء، يبدو فيها أن لاعبي بشكتاش دخلو منطقة الجزاء قبل تسديد الكرة، وفي هذه الحالة كان على الحكم إعادة الضربة.
ورفع بشكتاش رصيده بعد هذا الفوز إلى 20 نقطة وتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.
في المقابل تجمد رصيد غلطة سراي عند 17 نقطة وتراجع إلى المرتبة السابعة على سلم ترتيب الدوري التركي.
المصدر: وكالات
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