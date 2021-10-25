ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد لقاء "الكلاسيكو" وثنائية سواريز

أنقذ الأوروغوياني لويس سواريز فريقه أتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم من الهزيمة أمام ريال سوسييداد (2-2)، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد في الجولة العاشرة لليغا.

وتقدم ريال سوسييداد بهدفين في الشوط الأول، ورد سواريز "العضاض" بالمثل في الشوط الثاني، عند الدقيقتين (61، و77 من ضربة جزاء) من عمر المباراة التي جرت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.

ورفع سواريز رصيده إلى 6 اهداف ويتقاسم المركز الثاني في ترتيب هداف الدوري "الليغا" مع ميكيل أويارزابال لاعب خط فريق ريال سوسييداد.

وفي ما يلي ترتيب هدافي "لا لغيا" بعد منافسات الجولة العاشرة:

1- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) – 9 أهداف

2- الأوروغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) – 6 أهداف

2- الإسباني ميكيل أويارزابال (ريال سوسييداد) – 6 أهداف

3- الإسباني راؤول دي توماس (إسبانيول) – 5 أهداف

3- البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) – 5 أهداف

4- الإسباني خوسي لويس موراليس (ليفانتي) – 4 أهداف

4- الهولندي ممفيس ديباي (برشلونة) – 4 أهداف

4-الإسباني ألفارو غارسيا (رايو فاليكانو) – 4 أهداف

4- النيجيري أرنوت جروينفيلد (فياريال) – 4 أهداف

4- الإسباني رفائيل مير فيسينتي (إشبيلية) – 4 أهداف

4- البرازيلي ويليان خوسي دي سيلفا (ريال بيتيس) – 4 أهداف

5- البرتغالي غونزالو غويديس (فالنسيا) – 3 أهداف

5- الإسباني كارلوس سولر باراغان (فالنسيا) – 3 أهداف

5- الإسباني خوان ميغيل خمينيز لوبيز (ريال بيتيس) – 3 أهداف

5- الإسباني ماركو أسينسيو (ريال مدريد) – 3 أهداف

5- الإسباني خوسي لويس سامارتين ماتو (ديبورتيفو ألافيس) – 3 أهداف

5- الأرجنتيني أنخيل كوريا (أتلتيكو مدريد) – 3 أهداف

5- الأرجنتيني إيريك لاميلا (إشبيلية) – 3 أهداف

5- المغربي يوسف النصيري (إشبيلية) – 3 أهداف

5- الفرنسي راندي نتيكجا (رايو فاليكانو) – 3 أهداف

5- الكولومبي راداميل فالكاو (رايو فاليكانو) – 3 أهداف.

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المصدر: RT