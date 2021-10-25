برشلونة يعلن موعد خوضه مباراة في السعودية تكريما للأسطورة مارادونا

أعلن فريق برشلونة الإسباني أنه سيواجه بوكا جونيورز الأرجنتيني يوم 14 ديسمبر المقبل على ملعب "مرسول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، بمباراة كأس دييغو مارادونا.

وقال نادي برشلونة في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "برشلونة يواجه بوكا جونيورز يوم 14 ديسمبر في كأس دييغو مارادونا على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض".

❗️ CONFIRMED MATCH

🆚 @bocajrsoficial

🗓 14/12

🍿 Barça TV+ — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 25, 2021

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 25 نوفمبر المقبل، لكن النادي الكتالوني أعلن تأجيل اللقاء دون الكشف عن أسباب تحديد الموعد الجديد.

وسيشارك نادي برشلونة مع ​​بوكا جونيورز في "كأس مارادونا" لإحياء الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، الذي توفي يوم 25 نوفمبر 2020، تاركا إرثًا فريدا في تاريخ كرة القدم.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي سيلتقي فيها الفريقان العريقان برشلونة وبوكا جونيور، في السعودية، ودافع عن ألوانهما مارادونا، بطل مونديال المكسيك 1986، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق، وذلك وفقا لاستفتاء جماهيري سابق.

وارتدى الأسطورة قميص بوكا في فترتين الأولى كانت في موسم (1981- 1982) عندما فاز الفريق ببطولة متروبوليتان 1981، وتأهل أيضا إلى كوبا ليبرتادوريس، وفي الفترة الثانية عندما عاد عام 1995 ولعب موسمين في ختام مسيرته.

بينما دافع مارادونا عن الوان نادي برشلونة "البلوغرانا" لمدة موسمين (1982-1983 و1983-1984)، وشارك في 58 مباراة وفاز بثلاثة ألقاب، وهي: كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر والدوري الإسباني.

المصدر: وكالات