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بلايلي يرد بطريقته على شائعات تورطه في فضيحة منشطات

الرياضة

بلايلي يرد بطريقته على شائعات تورطه في فضيحة منشطات
Reuters SUHAIB SALEM
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رد الدولي الجزائري يوسف بلايلي لاعب خط وسط نادي قطر لكرة القدم بعد تداول اسمه على منصات التواصل الاجتماعي، على شائعات تورطه في فضيحة منشطات للمرة الثانية.

وأكدت صحيفة "ستاد الدوحة" وقوع لاعب من نادي عريق في الدوري القطري، في فخ المنشطات للمرة الثانية، وهو ما دفع ببعض المشككين لاتهام يوسف بلايلي.

ونشر بلايلي اللاعب السابق لفريق مولودية وهران، صورة عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام" وعلق عليها قائلا: "على هذا الطريق رسمنا أحلامنا سنرعاها بأرواحنا، سنتحدى المستحيل لكي نرسم أجمل نهاية".

بلايلي يرد بطريقته على شائعات تورطه في فضيحة منشطات

المصدر: وكالات 

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