نائب مصري: صلاح أفضل لاعب في العالم.. والأحق بالكرة الذهبية

طالب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري، محمود حسين، اليوم الاثنين، بحصول محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

وأشار محمود حسين في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، إلى أن الإنجازات والأداء الذي يقدمه محمد صلاح نجم مصر وليفربول يجعله الأحق بالكرة الذهبية كأحسن لاعب في العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأيام المقبلة تؤكد أحقية صلاح بالأرقام، لافتا أن أداء محمد صلاح نتيجة التزام ابن مصر، والذي يحطم الأرقام التاريخية، وآخرها الهداف التاريخي لإفريقيا، إضافة إلى تصدره جدول الهدافين بالدوري الإنجليزي حتى الآن وحصوله على الحذاء الذهبي مرتين.

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وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن محمد صلاح أصبح قدوة ليس فقط للشباب المصري، بل لشباب العالم أجمع، فيعد نموذجا للكفاح والالتزام، إضافة إلى الجهد والطموح، ويعد صورة مشرفة لمصر كأبرز محترف عربي وإفريقي.

وتألق محمد صلاح (29 عاما) خلال مباراة فريقه أمام مضيفه مانشستر يونايتد (5-0)، أمس الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بإحرازه ثلاثية تاريخية.

المصدر: "elwatannews"