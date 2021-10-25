اشتباكات وإصابات واعتقالات على خلفية "كلاسيكو" فرنسا

شهدت مباراة الـ"كلاسيكو" في الدوري الفرنسي لكرة القدم بين الغريمين التقليديين أولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان (0-0)،التي جمعتهما أمس الأحد، أحداث شغب دامية.

وتوقفت المباراة التي جمعت أولمبيك مارسيليا وضيفه باريس سان جيرمان، على ملعب "فيلودروم - Stade Velodrome" في قمة مواجهات المرحلة الـ11 من الدوري، وحضرها 65 ألف متفرج، لعدة دقائق بعد إلقاء الجماهير مقذوفات على أرض الملعب، عقب إلغاء هدف لكل فريق في الشوط الأول.

وأفادت مصادر من الشرطة لقناة "بي إف إم تي في" ومحطة "فرانس إنفو" الإذاعية، بوقوع 9 إصابات بين عناصر قوات الأمن خلال الاشتباكات.

ووقعت مشاجرات كبيرة خلال الشوط الأول من المباراة، عندما حاول المئات دخول الملعب رغم أن الأبواب كانت قد أغلقت بالفعل، الأمر الذي استدعى تدخل قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع.

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كما تسببت الألعاب النارية والشماريخ في إحداث ضباب كثيف في الملعب.

يذكر أن أنه في ظل المخاوف من حدوث أعمال عنف، بسبب السوابق في مباريات "الكلاسيكو" الأخرى التي أقيمت في المدينة، حظرت الشرطة على مشجعي باريس سان جيرمان التوجه إلى مارسيليا.

المصدر: وكالات