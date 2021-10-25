تقارير صحفية.. إصابة هالاند أكثر خطورة مما كان متوقعا

كشفت تقارير صحيفة أن مدة غياب النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، قد تمتد حتى نهاية العالم الحالي بعد تعرضه لتمزق في الركبة.

وقالت صحيفة "RMC Sport"، إن إصابة إيرلينغ هالاند "الفتى الذهبي" ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع وقد يمتد حتى أوائل عام 2022.

🇩🇪 Coup dur pour le Borussia Dortmund : Erling Haaland sera absent plusieurs semaines et pourrait même être indisponible jusqu'en début d'année 2022.https://t.co/xebdT99zmU — RMC Sport (@RMCsport) October 25, 2021

وتعتبر إصابة هالاند ضربة موجعة لفريق بوروسيا دورتموند، حيث تنتظره مباريات هامة في الدوري الألماني وبطولة دوري أبطال أوروبا.

كما تشكل ضربة موجعة لمنتخب النرويج أيضا، الذي يواجه مباريات مصيرية في صراع التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، حيث من المقرر أن يواجه منتخب لاتفيا يوم 13 نوفمبر القادم، ومن ثم هولندا يوم 16 من الشهر ذاته، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر.

وغاب هالاند عن منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الماضية بسبب الإصابة، حيث تعادل منتخب النرويج أمام تركيا (1-1)، قبل أن يحقق فوزا صعبا على منتخب جبل طارق بهدفين.

وتمكن إيرلينغ هالاند (21 عاما) من تسجيل 13 هدفا في 10 مباريات مع فريقه بوروسيا دورتموند في كل المسابقات هذا الموسم، بينما سجل 49 هدفا في 49 مباراة خاضها بالدوري الألماني منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الألماني شتاء عام 2020.

المصدر: وكالات