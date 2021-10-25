كاراغر: لا يمكن مقارنة سولشار بالثلاثي كلوب وغوارديولا وتوخيل

قال المدافع الإنجليزي السابق، جيمي كاراغر، إن مانشستر يونايتد يحتاج لمدرب أفضل ولا يمكن مقارنة مدربه الحالي أولي جونار سولشار بالثلاثي يورغن كلوب، وبيب غوارديولا، وتوماس توخيل.

وتجرع يونايتد هزيمة مذلة بخماسية دون رد أمام ضيفه ليفربول، أمس الأحد، بينها ثلاثية للمهاجم المصري محمد صلاح، ليتراجع للمركز السابع ويمدد سجله الخالي من الانتصارات في الدوري إلى أربع مباريات.

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وقال كاراغر عبر شبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أن أولي قام بعمل جيد لكن عند مقارنته بكلوب (مدرب ليفربول)، وتوخيل (مدرب تشيلسي)، وبيب (مدرب مانشستر سيتي)، فإن مانشستر يونايتد يحتاج لمدرب أفضل".

وتابع: "لا أميل إلى المطالبة بإقالة أحد المدربين لكنني لن أظلم أحدا إذا قلت إن فريد (لاعب وسط يونايتد)، ليس جيدا بما يكفي، أو أن سكوت مكتوميناي (لاعب يونايتد) ليس جيدا بما يكفي. لن أشعر بمشكلة إذا قلت إن سولشار ليس جيدا بما يكفي".

وحقق يونايتد نقطة واحدة فقط من آخر 12 نقطة ممكنة في الدوري الإنجليزي، وبات يبتعد بثماني نقاط عن المتصدر تشيلسي، وذلك بعد مرور تسع مباريات فقط من الموسم.

ومنذ الفترة الذهبية تحت قيادة المدرب أليكس فيرغسون التي حقق خلالها يونايتد 13 لقبا للدوري الإنجليزي الممتاز وانتهت في 2013، لم يقترب يونايتد من الفوز بالدوري وعانى ديفيد مويز، ولويس فان غال، وجوزيه مورينيو، ثم سولشار لإعادة الفريق للقمة.

المصدر: رويترز