ينحدر من دولة بشمال إفريقيا.. كشف هوية المشجع الذي أفسد هجمة لميسي (فيديو)

كشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، هوية المشجع الذي أوقف للحظات مباراة "كلاسيكو" الدوري الفرنسي، التي جمعت أمس الأحد بين أولمبيك مارسيليا وضيفه باريس سان جيرمان.

واقتحم المشجع الملعب في الدقيقة 73، واقترب من نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال قيادة الأخير هجمة مرتدة واعدة لفريقه.

🎥 لحظة دخول المُشجع وتوقف الهجمة 😓 pic.twitter.com/lNL6YM3jfM — MESSI VIDEOS 🎥 (@TM30VID) October 24, 2021

ولاقى فيديو المشجع وهو يركض داخل الملعب قبل أن يفسد هجمة لميسي، رواجا كبيرا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وتمكنت صفحات جزائرية من التوصل إلى هوية المشجع.

وأكدت عدة صفحات على موقع "فيسبوك"، أن المشجع هو شاب جزائري واسمه نزيم.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليرفع سان جيرمان رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الدوري متقدما بسبع نقاط على لانس وتسع نقاط على نيس.

ويأتي مارسيليا، الذي يواجه نيس في مباراة مؤجلة يوم الأربعاء المقبل، في المركز الرابع وله 18 نقطة.

المصدر: مواقع التواصل