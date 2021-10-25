سولشار بعد خسارة يونايتد: واثق من قدراتي وأقترب من تحقيق ما أرغبه للنادي

قلل مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، من أهمية تكهنات حول مستقبله بعد الهزيمة المذلة بخماسية دون رد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الأحد.

وبات منصب سولشار في مهب الريح بعد الهزيمة القاسية على يد الغريم ليفربول، لكن المدرب النرويجي تعهد بالقتال للبقاء في منصبه.

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وقال سولشار للصحفيين "أؤمن بقدراتي. أعتقد أنني أقترب من تحقيق ما أرغبه للنادي. من خلال ما فعلناه وما نشاهده تطور الفريق".

وأضاف: "بالطبع لم تكن النتائج جيدة بما يكفي في الفترة الأخيرة وأعتقد أنها ربما تثير شكوك أي متابع لكن يجب أن أبقى قويا وأن أواصل الإيمان بجدوى ما نفعله".

وأردف سولشار، الذي تولى مسؤولية تدريب يونايتد بشكل دائم في مارس 2019 ولم يفز حتى الآن بأي لقب مع النادي: "نعلم أننا في الحضيض وتراجعت الثقة لكن تنتظرنا مباراة خارج ملعبنا أمام توتنهام الأسبوع المقبل وأيضا أتالانتا في دوري الأبطال والفريق التالي الذي سيزورنا سيكون مانشستر سيتي".

وأكمل "يجب أن نتطلع للأمام وأن نصفي أذهاننا من هذه الهزيمة وأن نخوض حصة المران المقبلة بتركيز أكبر".

ويتأخر يونايتد بثماني نقاط عن متصدر الدوري الإنجليزي تشيلسي، وسيلعب خارج ملعبه أمام توتنهام هوتسبير في الدوري يوم السبت المقبل، قبل التوجه إلى إيطاليا بعدها بثلاثة أيام لملاقاة أتالانتا في دوري الأبطال.

المصدر: رويترز