أول تعليق لمرتضى منصور بعد صدور حكم قضائي بعودته لرئاسة الزمالك

أعرب رئيس نادي الزمالك الأسبق، المستشار مرتضى منصور، عن اعتزازه بالقضاء المصري الذي أعاد له حقه في القلعة البيضاء، بعد شهور من إيقاف مجلسه بداعي وجود مخالفات مالية.

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، أمس الأحد، بقبول طعن مرتضى منصور وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

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وكتب مرتضى منصور على صفحته الرسمية على "فيسبوك" بعد صدور حكم قضائي بعودته لرئاسة الزمالك، قائلا: "مجلس الدولة يلغي قرار وزير الشباب والرياضة ويعيد المستشار مرتضي منصور ومجلسه اليوم إلى النادي".

كما قال مرتضى منصور في تصريحات نقلها موقع "المصري اليوم"، إن قرار القضاء الإداري بعودته لرئاسة الزمالك وبطلان قرار وزير الشباب والرياضة انتصار الحق والعدالة.

وتابع: "لا تعليق على أحكام القضاء المصري الشامخ"، مؤكدا أنه مهما كان القرار لصالحه أو ضده فإن قضاء مصر سيظل شامخا ودليلا على عظمة وتاريخ مصر.

وشدد مرتضى منصور على أن كل الأمور داخل نادي الزمالك ستعود لطبيعتها فنيا، وإداريا، ورياضيا، واجتماعيا، مطالبا الجميع بعدم الانسياق وراء الإشاعات والتوقعات غير الصحيحة، خصوصا فيما يخص فريق الكرة والجهاز الفني للنادي الأبيض بقيادة باتريس كارتيرون.

المصدر: وكالات