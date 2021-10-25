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حارس ليبي يعتدي على مهاجم الترجي التونسي بركلة "كونغ فو" (فيديو)

الرياضة

حارس ليبي يعتدي على مهاجم الترجي التونسي بركلة
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صدم حارس الاتحاد الليبي، معاذ اللافي، عشاق كرة القدم، بعد أن اعتدى على مهاجم الترجي التونسي، حمدو الهوني، خلال مباراة فريقيهما في الدور الثاني المؤهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وفي الدقيقة 77 حينما كان الهوني شبه منفرد بالحارس الليبي، خرج الأخير من مرماه، وركل الهوني في وجهه بأسلوب يشبه لعبة القتال الشهيرة "كونغ فو".

وعجز المحللون عن إيجاد تبرير لتصرف الحارس اللافي، خاصة أن اللقطة تظهر عدم تركيزه على الكرة، بقدر رغبته في إصابة الهوني، أمر جعل حكم المباراة يطرده مباشرة، فواصل زملاؤه الربع ساعة الأخيرة بنقص عددي، بينما خرج مهاجم الترجي من الملعب مصابا.

واعتذر اللافي بعد المباراة عن تدخله العنيف، وأكد أنه لم يكن يقصد إيذاء الهوني. 

وتأهل الترجي إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الاتحاد الليبي 1-0 في النتيجة الإجمالية بعد تعادله معه ذهابا بدون أهداف في ليبيا، وسينتقل الاتحاد الآن للمشاركة في كأس الاتحاد الإفريقي.

المصدر: وكالات

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