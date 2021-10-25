جماهير برشلونة تعتدي على كومان بعد خسارة فريقها أمام ريال مدريد (فيديو)

تعرض مدرب نادي برشلونة، الهولندي رونالد كومان، للاعتداء من قبل بعض جماهير النادي الكتالوني، بعد خسارة مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، أمس الأحد.

وخسر برشلونة على ملعبه "كامب نو"، أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، بنتيجة 1-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بعض جماهير برشلونة حاولت الاعتداء على كومان، أثناء مغادرته ملعب "كامب نو" عقب الهزيمة من ريال مدريد.

Fans mobbed Ronald Koeman's car after Barcelona's defeat in El Clasico 😬



(via @1899Gallego)pic.twitter.com/tb7EywWDM0 — B/R Football (@brfootball) October 24, 2021

Ronald Koeman leaving the Camp Nou today….don’t see how he can possibly come back from this. pic.twitter.com/M1tVUpuafy — Zach Lowy (@ZachLowy) October 24, 2021

وأشارت الصحيفة إلى أن فئة أخرى من الجماهير أطلقت صافرات استهجان ضد المدرب الهولندي، وطالبته بالرحيل، ووصفت الوضع الحالي للفريق الكتالوني بـ"الكارثي".

وبعد خسارته لقاء الكلاسيكو، تجمد رصيد "البارسا"

عند 15 نقطة في المركز الثامن في الدوري، فيما ارتقى ريال مدريد إلى مركز الوصافة برصيد 20 نقطة، ويتخلف بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر، ريال سوسييداد، علما بأن الفريق الملكي يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

المصدر: وكالات