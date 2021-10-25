سان جيرمان بعشرة لاعبين يتعادل مع مارسيليا

فقد باريس سان جيرمان، نقطتين بعدما لعب بعشرة لاعبين لأكثر من نصف ساعة ليتعادل 0-0 مع مضيفه أولمبيك مارسيليا، في قمة المرحلة الـ11 من الدوري الفرنسي وسط شغب بسيط من الجماهير.

وتوقف اللقاء لثلاث دقائق بعد إلقاء الجماهير مقذوفات على أرض الملعب، بعد إلغاء هدف لكل فريق في الشوط الأول الممتع.

كما اقتحم أحد مشجعي مارسيليا الملعب وركض تجاه ليونيل ميسي قبل أن يخرجه الأمن.

وتلقى باريس سان جيرمان ضربة قوية بإصابة ماركو فيراتي قبل نهاية الشوط الأول، وشارك إدريسا غاي بدلا منه.

وزاد الوضع سوءا للفريق الباريسي بطرد مدافعه المغربي أشرف حكيمي، في الدقيقة 57، بعدما أعاق مهاجم مارسيليا، جنكيز أوندر ومنعه من التسجيل.

ومع ذلك، فقد صمد سان جيرمان وانتزع نقطة التعادل، رفع بها رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الدوري متقدما بسبع نقاط على لانس وتسع نقاط على نيس.

ويأتي مارسيليا، الذي يواجه نيس في مباراة مؤجلة يوم الأربعاء المقبل، في المركز الرابع وله 18 نقطة.

المصدر: وكالات