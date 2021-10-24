أول تعليق من رونالدو بعد الخسارة المذلة من صلاح وزملائه (فيديو)

أعرب كريستيانو رونالدو عن عدم رضاه بخسارة فريقه مانشستر يونايتد المذلة أمام ضيفه ليفربول بخماسية نظيفة في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد.

وكتب رونالدو عبر حسابه في "إنستغرام": "في بعض الأحيان، لا نخرج بالنتيجة التي نقاتل من أجلها أو نريدها".

وأضاف: "وهذا الأمر يتوقف علينا فقط، لأنه لا يجب أن يوجه اللوم لأي شخص آخر سوانا، فجماهيرنا كانت متواجدة كما اعتدنا، وتؤازرنا بشكل مذهل باستمرار".

وختم قائلا: "هؤلاء المشجعون يستحقون ما هو أفضل من ذلك، والأمر متروك لنا لتقديمه لهم.. حان الوقت الآن".

وتعرض مانشستر يونايتد لخسارة مذلة في معقله "أولد ترافورد" بخماسية نظيفة من الغريم ليفربول.

🏆 | الـدوري الأنـجـلـيـزي 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔥 ⚽️ | مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد 0 × 5 لـيـفـربـول 🎯 | هدف كريستيانو رونالدو الملغي بداعي التسلل . pic.twitter.com/Rww9u3OVU0 — جداوي هلالي (@aljdawe987) October 24, 2021

وشهدت الدقيقة الـ52 إلغاء هدف لرونالدو عندما وصلته كرة طولية سجلها بطريقة رائعة، لكن تقنية الفيديو VAR أكدت وجود حالة تسلل على النجم البرتغالي، ليلغي الحكم هدف تقليص الفارق.

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وتألق نجم ليفربول، المصري محمد صلاح بشكل لافت في المباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 38 و45+5 و50، فيما صنع الهدف الأول في الدقيقة الخامسة لزميله الغيني نابي كيتا وساهم بشكل كبير بالهدف الثاني الذي سجله زميله البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء.

المصدر: RT