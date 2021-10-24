 
مباشر

أول تعليق من رونالدو بعد الخسارة المذلة من صلاح وزملائه (فيديو)

الرياضة

أول تعليق من رونالدو بعد الخسارة المذلة من صلاح وزملائه (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rkwk

أعرب كريستيانو رونالدو عن عدم رضاه بخسارة فريقه مانشستر يونايتد المذلة أمام ضيفه ليفربول بخماسية نظيفة في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد.

وكتب رونالدو عبر حسابه في "إنستغرام": "في بعض الأحيان، لا نخرج بالنتيجة التي نقاتل من أجلها أو نريدها".

وأضاف: "وهذا الأمر يتوقف علينا فقط، لأنه لا يجب أن يوجه اللوم لأي شخص آخر سوانا، فجماهيرنا كانت متواجدة كما اعتدنا، وتؤازرنا بشكل مذهل باستمرار".

وختم قائلا: "هؤلاء المشجعون يستحقون ما هو أفضل من ذلك، والأمر متروك لنا لتقديمه لهم.. حان الوقت الآن".

وتعرض مانشستر يونايتد لخسارة مذلة في معقله "أولد ترافورد" بخماسية نظيفة من الغريم ليفربول.

وشهدت الدقيقة الـ52 إلغاء هدف لرونالدو عندما وصلته كرة طولية سجلها بطريقة رائعة، لكن تقنية الفيديو VAR أكدت وجود حالة تسلل على النجم البرتغالي، ليلغي الحكم هدف تقليص الفارق.

إقرأ المزيد
تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثلاثية
تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثلاثية "الفرعون" صلاح في شباك مانشستر يونايتد (فيديو)

وتألق نجم ليفربول، المصري محمد صلاح بشكل لافت في المباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 38 و45+5 و50، فيما صنع الهدف الأول في الدقيقة الخامسة لزميله الغيني نابي كيتا وساهم بشكل كبير بالهدف الثاني الذي سجله زميله البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا