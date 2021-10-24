صلاح ينفرد بلقب أفضل هداف إفريقي في تاريخ "البريميرليغ".. و"الكاف" يحتفي (فيديو)

واصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول هوايته بتحطيم الأرقام القياسية بتسجيله ثلاثة أهداف من أهداف فريقه الخمسة في شباك مانشستر يونايتد (5-0) ضمن "البريميرليغ" اليوم الأحد.

وتألق صلاح بشكل لافت على أرضية ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر" وساهم في فوز فريقه بخماسية نظيفة، سجل منها ثلاثة أهداف في الدقائق 38 و45+5 و50، فيما صنع الهدف الأول في الدقيقة الخامسة لزميله الغيني نابي كيتا وساهم بشكل كبير بالهدف الثاني الذي سجله زميله البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء.

وبأهدافه الثلاثة اليوم، وصل صلاح إلى الهدف رقم 107 في مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أفضل هداف إفريقي في تاريخ المسابقة، متخطيا أسطورة ساحل العاج ديدييه دروغبا الذي كان يشارك "الفرعون" الصدارة بـ104 أهداف.

كما انفرد صلاح بصدارة ترتيب قائمة هدافي "البريميرليغ" هذا الموسم بعد أن كان يتشاركها مع جيمي فاردي هداف ليستر سيتي، والذي صام عن التهديف في المباراة التي فاز فيها فريقه بنتيجة 2-1 على برينتفورد ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

106 – Mohamed Salah has now scored 106 goals in the Premier League, making him now the outright top African goalscorer in the competition’s history, surpassing Didier Drogba (104). Pharaoh. pic.twitter.com/Uj14sS9thV — OptaJoe (@OptaJoe) October 24, 2021

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصائيات كرة القدم، بات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل في 3 مباريات متتالية على ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد.

3 – Mohamed Salah has become the first @LFC player in the club’s history to score in three straight away appearances at Manchester United. Etched. https://t.co/4JofEM2DGZ — OptaJoe (@OptaJoe) October 24, 2021

كما هز النجم المصري الشباك في 10 مباريات متتالية مع "الريدز" في جميع المسابقات.

ومنذ موسم (2017- 2018)، بات صلاح رابع لاعب فقط يحقق هذا الأمر، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (أبريل 2018) والكولومبي دوفان زاباتا (يناير 2019) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (3 مرات).

10 – Mo Salah has now scored in 10 straight appearances in all competitions – since 2017-18, he’s only the 4th player for a club within the big five Euro leagues to manage this, after Cristiano Ronaldo (Apr 2018), Duvan Zapata (Jan 2019) and Robert Lewandowski (3 times). King. pic.twitter.com/o43JUynIPO — OptaJoe (@OptaJoe) October 24, 2021

كما نشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في "تويتر" صورة لصلاح بعد المباراة وأرفقها بالقول: "للأسف ليس لدينا صور جديدة لك لإضافتها في تغريدة! ننتظر تألقك في كأس الأمم الإفريقية من أجل صور جديدة".

مرحبًا محمد صلاح..



للأسف ليس لدينا صور جديدة لك لإضافتها في تغريدة! 🥲



ننتظر تألقك في كأس الأمم الإفريقية من أجل صور جديدة. 🔥



تحياتي..

مدير حساب الكاف. pic.twitter.com/9QxMCxlT5h — CAF - عربي (@caf_online_AR) October 24, 2021

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المصدر: وكالات