نجم اليونايتد السابق اعتراضا على الخسارة المذلة أمام ليفربول: هذه الـ60 دقيقة أرسلتني إلى المشفى

نشر مدافع نادي مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند صورة "له" في قسم الطوارئ بأحد المستشفيات، بعد مرور 60 دقيقة فقط من مباراة فريقه أمام نظيره ليفربول ضمن "البريميرليغ".

وعلق فيردناند على الصورة في "تويتر" قائلا: "لقد أرسلتني هذه الـ 60 دقيقة إلى A&E".

This 60 mins have sent me to A&E…

FFS



🤬🤬🤬#MUNLIVpic.twitter.com/4Ktb3gQqo5 — Rio Ferdinand (@rioferdy5) October 24, 2021

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وبالبحث، تبين أن "A&E" هو اختصار لقسم الطوارئ، الخاص بهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا "NHS"، وهي معنية باستقبال حالات فقدان الوعي والارتباك والنوبات الحادة التي لا تتوقف، وألم صدر، وصعوبات في التنفس، ونزيف حاد لا يمكن إيقافه، وردود فعل تحسسية شديدة.

ولم يتسن لنا التأكد هل أرسلت خماسية ليفربول في شباك "الشياطين الحمر" بالفعل فيرديناند إلى المشفى، أم أنه نشر ذلك من باب الاعتراض على الأداء السيء لفريقه.

يذكر أن مانشستر يونايتد تعرض لخسارة مذلة على أرضه أمام ليفربول بخماسية نظيفة في الدقائق 5 و13 و38 و45+5 و50، أحرز منها المصري محمد صلاح ثلاثة أهداف، كما تعرض الفرنسي باول بوغبا لاعب اليونايتد للطرد في الدقيقة الـ60 وهي الدقيقة "التي أرسلت فيرديناند إلى المشفى".

المصدر: وكالات