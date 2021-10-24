انطلاق أولى فعاليات بطولة قطر الأولى لجمال الخيل العربية الأصيلة

انطلقت أولى فعاليات كأس قطر الأولى لمنتجي الخيول العربية الأصيلة لتستمر يومين بميدان لونجين الداخلي في الشقب، بمشاركة كوكبة من أجمل الخيول العربية الأصيلة.

وأقيمت في اليوم الأول منافسات الأمهار والأفراس، فيما تتواصل البطولة غدا الاثنين بمنافسات الأمهار والأفحل، ومنافسات الأبطال والبطلات للفئات المختلفة.

#صور | تتويج المراكز الأولى لفئة المهرات عمر 3 سنوات في بطولة قطر المحلية الـ23 لجمال الخيل العربية الأصيلة المقامة على ميدان لونجين بالشقب (عضو مؤسسة قطر)#جريدة_الراية#قطر | @Q_RECpic.twitter.com/46rWugEV6W — الراية القطرية (@alraya_n) January 24, 2021

وفي منافسات الأمهار عمر سنة (1A)، حققت المهرة "قطر المارونة" المركز الأول، وجاءت المهرة "ضحوة الوعب" في المركز الثاني، وحلت المهرة "هالة المارونة" بالمركز الثالث.

وفي منافسات الأمهار عمر سنة (1B)، فازت المهرة "وديعة الشحانية" بالمركز الأول، وجاءت المهرة "شادية الناصر" ثانيا، وحلت المهرة "هيلة الشقب" في المركز الثالث.

أما في منافسات الأفراس عمر من 4-6 سنوات، فقد فازت الفرس "هيا الشحانية" بالمركز الأول، وجاءت الفرس "مسك أم العظام" بالمركز الثاني، وحلت الفرس "سراب الناصر" في المركز الثالث.

وأخيرا، وفي منافسات الأفراس عمر من 7-10 سنوات، حصدت الفرس "ديما الناصر" المركز الأول، وحلت الفرس "نجلاء الناصر" ثانيا، وجاءت الفرس "وصال المها" في المركز الثالث.

المصدر: "قنا"