اختتام كأس قطر لمنتجي الخيل العربية الأصيلة (فيديو)
اختتمت مساء السبت منافسات كأس قطر الأول لمنتجي الخيل العربية الأصيلة، التي أقيمت على مدار يومين بميدان لونجين الداخلي في الشقب عضو مؤسسة قطر.
وتعد المسابقة أولى بطولات وفعاليات جمال الخيل التي ينظمها نادي السباق والفروسية خلال موسم 2021-2022، والذي يشتمل على 12 بطولة وفعالية تتنوع بين المحلية والدولية.
وقات صحيفة "الراية" القطرية إن منافسات اليوم الختامي للبطولة كانت قوية ومثيرة، وأسفرت منافسات المهرات البطلات عمر سنة عن فوز المهرة "تجويد الشقب" بالميدالية الذهبية، وكما فازت بالميدالية الفضية "دالما كي إل" ملك مربط كحيل، وبالميدالية البرونزية "إلهام الجمال" ملك مربط الجمال.
وفي منافسات المهرات البطلات حققت بالمركز الأول والميدالية الذهبية المهرة "وجود الشقب" الشقب – عضو مؤسسة قطر، وفازت بالميدالية الفضية "شروق الناصر" ملك مربط الناصر، وبالميدالية البرونزية "لامار إف تي" ملك مزرعة "إف تي".
جانب من منافسات #كأس_قطر_لمنتجي_الخيل_العربية_الأصيلة .. #قنوات_الكاسpic.twitter.com/BQALrCLXsl— قنوات الكاس (@alkasschannel) October 24, 2021
المصدر: صحيفة "الراية" القطرية
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