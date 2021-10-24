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"كلاسيكو الأرض".. ريال مدريد يفتتح التسجيل في شباك غريمه برشلونة (فيديو)

الرياضة

Reuters Albert Gea
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افتتح ريال مدريد باب التسجيل في المباراة التي تجمعه في هذه الأثناء مع مضيفه برشلونة في الكلاسيكو الإسباني في قمة مباريات الجولة العاشرة من "الليغا".

وسجل الهدف الأول في المباراة نجم ريال مدريد، النمساوي دافيد ألابا في الدقيقة الـ32 من عمر اللقاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الملكي بهدف دون مقابل.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الرابع برصيد 17 نقطة، فيما يأتي برشلونة في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، ولدى كل من الفريقين مباراة مؤجلة واحدة.

المصدر: RT

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