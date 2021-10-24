صلاح وجها لوجه مع رونالدو.. التشكيلة الأساسية للمواجهة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وليفربول

يستضيف ملعب "أولد ترافورد" اليوم الأحد قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" بين مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول.

وتنطلق المباراة في معقل "الشياطين الحمر" في تمام الساعة 18:30 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بالتشكيلة الأساسية التالية بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمواجهة "الريدز":

بينما اختار الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول التشكيلة الأساسية التالية بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لمواجهة "الشياطين الحمر".

إليكم تشكيل الريدز الخاص بالمواجهة الكبيرة أمام @ManUtd_AR 🔴⚪️#يونايتد_ليفربول — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 24, 2021

ويحتل ليفربول المركز الثالث على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ" برصيد 18 نقطة، فيما يأتي مانشستر ينايتد في المركز السابع برصيد 14 نقطة.

المصدر: RT