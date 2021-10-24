برشلونة يستضيف ريال مدريد في مواجهة نارية.. التشكيلة الأساسية لكلاسيكو الأرض

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب "كامب نو" الذي يحتضن اليوم الأحد الكلاسيكو الإسباني بين الغريمين التقليديين برشلونة وضيفه ريال مدريد ضمن الجولة العاشرة من "الليغا".

وهذا الكلاسيكو هو الأول بين الغريمين التقليديين بعد رحيل القائدين (ميسي وراموس) خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية للعب في صفوف فريق واحد هو باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتنطلق المباراة على أرضية ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني في تمام الساعة 17:15 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

واختار الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الفريق الملكي:

بينما وضع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الكتالوني:

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الرابع برصيد 17 نقطة، فيما يأتي برشلونة في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، ولدى كل من الفريقين مباراة مؤجلة واحدة.

المصدر: twitter/realmadrid/FCBarcelona