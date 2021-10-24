"الأولمبية" الدولية تنتقد اتحاد الملاكمة بعد رفض صربيا استقبال ملاكمين من كوسوفو

قالت اللجنة الأولمبية الدولية، إن رفض صربيا السماح لملاكمين من كوسوفو بدخول البلاد يرجع إلى عدم اتباع الاتحاد الدولي للملاكمة للمعايير اللازمة عند منح تنظيم بطولة العالم لبلغراد.

وقال وفد كوسوفو إن صربيا رفضت دخول ملاكميه مرتين عبر الحدود يوم السبت.

وأضاف أن الرفض جاء في بادئ الأمر بسبب الرموز الوطنية على معدات الوفد بينما تم منعهم من الدخول مرة أخرى في وقت لاحق رغم إزالة هذه الشعارات والرموز.

After two hours of waiting at the border in Merdare, #Kosovo's boxing team denied to entry in Serbia. This was the third attempt in 24 hours!@AIBA_Boxing@iocmedia@Olympicspic.twitter.com/lzCYZmfc3z — NOC KOSOVO 🥇🥇🥇 (@NOCKOSOVO) October 24, 2021

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وفقدت صربيا السيطرة على كوسوفو بعد غارات شنها حلف شمال الأطلسي في 1999 وأعلنت كوسوفو الاستقلال في 2008 لكن بلغراد ترفض الاعتراف بها.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية الأحد، إن هذه المشكلة حدثت بسبب إخفاق الاتحاد الدولي للملاكمة في الاستماع لنصائح اللجنة الخاصة بمنح تنظيم البطولات الكبرى للدول.

وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية: "يبدو أن الاتحاد الدولي للملاكمة لم يتبع المعايير الواجبة قبل منح تنظيم هذه البطولة إلى بلغراد على الرغم من حقيقة أن اللجنة الأولمبية الدولية قد أبلغت الاتحادات الدولية مرارا بضرورة اتباع هذه المعايير".

من جهته قال الاتحاد الدولي للملاكمة إن من حق أي رياضي الحصول على فرصة عادلة للمنافسة.

وأضاف: "عالم الملاكمة لا يعترف بالحدود. الرياضة هدفها توحيد الناس ويجب أن تنأى بنفسها عن السياسة.

وأتم: "الاتحاد الدولي على اتصال دائم مع الدولة المضيفة للبطولة والاتحاد الصربي للملاكمة لحل المشكلة".

المصدر: "رويترز"