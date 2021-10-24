العداءة الإثيوبية جيدي تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون

حطمت العداءة الإثيوبية ليتيسنبت جيدي الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون للسيدات الأحد بعد أن سجلت ساعة واحدة ودقيقتين و52 ثانية في فالنسيا الإسبانية.

واقتطعت جيدي البالغة 23 عاما، والتي تحمل أيضا الرقم القياسي العالمي في سباقي خمسة آلاف وعشرة آلاف متر، أكثر من دقيقة من الرقم القياسي السابق لسباق نصف الماراثون والذي سجلته الكينية روث تشيبنجيتيتش هذا العام.

وقالت جيدي الحاصلة على برونزية سباق 10 آلاف متر في أولمبياد طوكيو: "السعادة لا تسعني بتحطيم الرقم القياسي العالمي في أول سباق نصف ماراثون أنافس فيه".

FLASH: Letesenbet Gidey 🇪🇹 smashes world half marathon record with 1:02:52 at @MedioMaratonVLC to take more than a minute off the previous mark.



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📸 @NNRunningTeampic.twitter.com/QP3YQbFsqb — RunBrief (@runbrief) October 24, 2021

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وفي منافسات الرجال زاد الكيني أبل كيبتشومبا سرعته في المراحل الأخيرة ليفوز بسباق نصف الماراثون مسجلا 58:07 دقيقة ليصعد للمركز السادس في قائمة الأسرع في هذا السباق على مر العصور.

واحتل الكيني رونيكس كيبروتو المركز الثاني بزمن 58:09 دقيقة بينما جاء مواطنه دانييل ماتيكو ثالثا بزمن 58:26 دقيقة حيث أنهى السبعة الأوائل سباق نصف الماراثون للرجال في أقل من 59 دقيقة.

المصدر: "رويترز"