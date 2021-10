العداءة الإثيوبية جيدي تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون

FLASH: Letesenbet Gidey 🇪🇹 smashes world half marathon record with 1:02:52 at @MedioMaratonVLC to take more than a minute off the previous mark.



👉 https://t.co/nNMahLjwbt



📸 @NNRunningTeampic.twitter.com/QP3YQbFsqb