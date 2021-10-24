حقائق.. سجل الفائزين بلقب الدوري المصري قبل انطلاق الموسم الجديد

يعد الدوري المصري الممتاز واحدا من أقدم بطولات كرة القدم في الشرق الأوسط وإفريقيا، التي انطلقت عام 1948، ويشارك فيه 18 فريقا، ويتأهل بطل الدوري إلى دوري أبطال إفريقيا.

ويتربع الأهلي على عرش صدارة الفرق الأكثر إحرازا للبطولة، برصيد 41 لقبا، ويليه نادي الزمالك الذي فاز باللقب 13 مرة، ويأتي الإسماعيلي خلفهما من بعيد بـ3 ألقاب.

فيما يلي سجل الفائزين بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، قبل انطلاق الموسم الجديد 2021-2022 يوم الاثنين:

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2021 الزمالك

2020 الأهلي

2019 الأهلي

2018 الأهلي

2017 الأهلي

2016 الأهلي

2015 الزمالك

2014 الأهلي

2013 ألغيت المسابقة

2012 ألغيت المسابقة

2011 الأهلي

2010 الأهلي

2009 الأهلي

2008 الأهلي

2007 الأهلي

2006 الأهلي

2005 الأهلي

2004 الزمالك

2003 الزمالك

2002 الإسماعيلي

2001 الزمالك

2000 الأهلي

1999 الأهلي

1998 الأهلي

1997 الأهلي

1996 الأهلي

1995 الأهلي

1994 الأهلي

1993 الزمالك

1992 الزمالك

1991 الإسماعيلي

1990 ألغيت المسابقة

1989 الأهلي

1988 الزمالك

1987 الأهلي

1986 الأهلي

1985 الأهلي

1984 الزمالك

1983 المقاولون العرب

1982 الأهلي

1981 الأهلي

1980 الأهلي

1979 الأهلي

1978 الزمالك

1977 الأهلي

1976 الأهلي

1975 الأهلي

1974 ألغيت المسابقة

1973 غزل المحلة

1968-1972 ألغيت المسابقة

1967 الإسماعيلي

1966 الأولمبي

1965 الزمالك

1964 الزمالك

1963 الترسانة

1962 الأهلي

1961 الأهلي

1960 الزمالك

1959 الأهلي

1958 الأهلي

1957 الأهلي

1956 الأهلي

1955 ألغيت المسابقة

1954 الأهلي

1953 الأهلي

1952 ألغيت المسابقة

1951 الأهلي

1950 الأهلي

1949 الأهلي

المصدر: RT