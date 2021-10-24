حقائق.. سجل الفائزين بلقب الدوري المصري قبل انطلاق الموسم الجديد
يعد الدوري المصري الممتاز واحدا من أقدم بطولات كرة القدم في الشرق الأوسط وإفريقيا، التي انطلقت عام 1948، ويشارك فيه 18 فريقا، ويتأهل بطل الدوري إلى دوري أبطال إفريقيا.
ويتربع الأهلي على عرش صدارة الفرق الأكثر إحرازا للبطولة، برصيد 41 لقبا، ويليه نادي الزمالك الذي فاز باللقب 13 مرة، ويأتي الإسماعيلي خلفهما من بعيد بـ3 ألقاب.
فيما يلي سجل الفائزين بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، قبل انطلاق الموسم الجديد 2021-2022 يوم الاثنين:
2021 الزمالك
2020 الأهلي
2019 الأهلي
2018 الأهلي
2017 الأهلي
2016 الأهلي
2015 الزمالك
2014 الأهلي
2013 ألغيت المسابقة
2012 ألغيت المسابقة
2011 الأهلي
2010 الأهلي
2009 الأهلي
2008 الأهلي
2007 الأهلي
2006 الأهلي
2005 الأهلي
2004 الزمالك
2003 الزمالك
2002 الإسماعيلي
2001 الزمالك
2000 الأهلي
1999 الأهلي
1998 الأهلي
1997 الأهلي
1996 الأهلي
1995 الأهلي
1994 الأهلي
1993 الزمالك
1992 الزمالك
1991 الإسماعيلي
1990 ألغيت المسابقة
1989 الأهلي
1988 الزمالك
1987 الأهلي
1986 الأهلي
1985 الأهلي
1984 الزمالك
1983 المقاولون العرب
1982 الأهلي
1981 الأهلي
1980 الأهلي
1979 الأهلي
1978 الزمالك
1977 الأهلي
1976 الأهلي
1975 الأهلي
1974 ألغيت المسابقة
1973 غزل المحلة
1968-1972 ألغيت المسابقة
1967 الإسماعيلي
1966 الأولمبي
1965 الزمالك
1964 الزمالك
1963 الترسانة
1962 الأهلي
1961 الأهلي
1960 الزمالك
1959 الأهلي
1958 الأهلي
1957 الأهلي
1956 الأهلي
1955 ألغيت المسابقة
1954 الأهلي
1953 الأهلي
1952 ألغيت المسابقة
1951 الأهلي
1950 الأهلي
1949 الأهلي
المصدر: RT
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