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شاهد.. هدف "عالمي" للجزائري بن زية في الدوري الفرنسي

الرياضة

شاهد.. هدف
Reuters
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سجل اللاعب الجزائري ياسين بن زية مساء السبت، هدفا خرافيا لناديه ديجون خلال فوزه بنتيجة 1-2 على مضيفه غرونوبل، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الفرنسي الدرجة الثانية لكرة القدم.

ووقع صانع الألعاب بن زية على الهدف الأول لفريقه ديجون، وبلمسة غاية في الإبداع الكروي، عند الدقيقة الـ 57.

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ورفع ياسين بن زية غلته إلى 3 أهداف بقميص ديجون للموسم الحالي، علما أنه شارك في 8 مباريات فقط كأساسي.

ورفع فريق ديجون رصيده بعد هذا الفوز، إلى 16 نقطة في المركز الـ 13. ويشغل نادي غرونوبل المركز الـ 14 برصيد 15 نقطة.

المصدر: "صحيفة الشروق"

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