"الإمبراطور الروسي الأخير" يهزم منافسه الأمريكي جونسون بالضربة القاضية (فيديو)
تغلب الروسي فيودور يميليانينكو على منافسه الأمريكي تيموتي جونسون بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما يوم السبت، ضمن بطولة BELLATOR 269 للفنون القتالية المختلطة في العاصمة موسكو.
وتمكن فيودور يميليانينكو والمشهور بلقب "الإمبراطور الروسي الأخير" من حسم النزال مبكرا منذ الجولة الأولى عندما إنهال على جونسون بوابل من اللكمات القوية قبل أن يسقط الأخير على أرض الحلبة بضربة قاضية بقبضة يده اليمنى.
🐐The Last Emperor scores the KO in Moscow!— BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021
What a moment for Fedor, in Bellator’s historic first Russian event.#Bellator269pic.twitter.com/gZq4pH5bMa
وبهذا الفوز الكاسح، رفع يميليانينكو البالغ 45 عاما رصيده من الانتصارات خلال مسيرته الاحترافية إلى 40 انتصارا مقابل تلقيه 6 هزائم.
يذكر أن "الإمبراطور الروسي الأخير" كان غائبا عن حلبات النزال منذ ديسمبر 2019.
Check out the bird's eye 👁 view of Fedor Emelianenko's finish tonight at #Bellator269. 🤯#MMApic.twitter.com/VBQdFfPfAS— BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021
في المقابل، تجرع جونسون البالغ 36 عاما مرارة الهزيمة للمرة الثامنة خلال مسيرته مقابل تحقيقه 15 انتصارا.
Let's see that in slow-mo! 🤜💥— BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021
Fedor Emelianenko remains undefeated at home.🇷🇺#Bellator269pic.twitter.com/vOaZOSuMCS
Legends live forever 👏 🐐— BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021
Fedor gets the job done in Moscow. #Bellator269pic.twitter.com/WOTPN3c0pp
🐐 FEEL THAT ENERGY! #Bellator269pic.twitter.com/AOoqND9p2k— Bellator Europe (@Bellator_Europe) October 23, 2021
🇺🇸@TBearTim is in the building!— BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021
He goes to war with Fedor Emelianenko LIVE in just a few moments on @SHOSports!
📺 https://t.co/ll9FZ7lOG0#Bellator269pic.twitter.com/IqdpiIYSQY
وتوج "الإمبراطور الروسي الأخير" خلال مسيرته الاحترافية بلقب بطل الفنون القتالية المختلطة "MMA" في 8 مناسبات، منها 4 ألقاب في منظمة "Pride FC"، ولقبان في كل من منظمتي "RINGS" و"WAMMA".
المصدر: rsport.ria.ru
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