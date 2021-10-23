الروسي كاراتسيف يتأهل إلى نهائي كأس الكرملين للتنس على حساب مواطنه خاتشانوف (فيديو)

تأهل الروسي أصلان كاراتسيف إلى نهائي بطولة كأس الكرملين الروسية بكرة المضرب، بعد فوزه على مواطنه كارين خاتشانوف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن نصف نهائي المسابقة.

وتمكن كاراتسيف من حسم المواجهة بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 7-6 و6-1، خلال ساعة واحدة و42 دقيقة.

Third ATP final of 2021 for @AsKaratsev!



The older Russian saves *four* set points in the first set tiebreak and defeats Khachanov 7-6(7) 6-1 to reach the final in his home city of Moscow! 🇷🇺#KremlinCuppic.twitter.com/IG7ZgyDpLe — Tennis TV (@TennisTV) October 23, 2021

وسيواجه كاراتسيف في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها 700 ألف دولار، الكرواتي مارين سيليتش الفائز بدوره على الليتواني ريكاردس بيرانكيس بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-4.

Did Marin Cilic win?



Yes.



Two-time Moscow champion @cilic_marin defeats Berankis 6-3 6-4 to reach the #KremlinCup final! pic.twitter.com/vx48ZHYAN3 — Tennis TV (@TennisTV) October 23, 2021

المصدر: rsport.ria.ru