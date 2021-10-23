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الروسي كاراتسيف يتأهل إلى نهائي كأس الكرملين للتنس على حساب مواطنه خاتشانوف (فيديو)

الرياضة

الروسي كاراتسيف يتأهل إلى نهائي كأس الكرملين للتنس على حساب مواطنه خاتشانوف (فيديو)
Sputnik Алексей Филиппов
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تأهل الروسي أصلان كاراتسيف إلى نهائي بطولة كأس الكرملين الروسية بكرة المضرب، بعد فوزه على مواطنه كارين خاتشانوف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن نصف نهائي المسابقة.

وتمكن كاراتسيف من حسم المواجهة بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 7-6 و6-1، خلال ساعة واحدة و42 دقيقة.

وسيواجه كاراتسيف في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها 700 ألف دولار، الكرواتي مارين سيليتش الفائز بدوره على الليتواني ريكاردس بيرانكيس بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-4.

المصدر: rsport.ria.ru

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