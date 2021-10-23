بايرن ميونخ يقسو على هوفنهايم برباعية في "البوندسليغا" (فيديو)

حقق بايرن ميونخ فوزا عريضا على ضيفه هوفنهايم برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وتناوب على تسجيل رباعية الفريق البافاري كل من سيرج جنابري والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي والكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ والفرنسي كينغسلي كومان في الدقائق 16 و30 و82 و87 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع البايرن رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد هوفنهايم عند 11 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب "البوندسليغا".

المصدر: RT