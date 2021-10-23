مقتل العداء الإكوادوري كينونيز رميا بالرصاص (صور)

كشفت وزارة الرياضة الإكوادورية اليوم السبت أن العداء أليكس كينونيز البالغ 32 عاما قتل بالرصاص في ميناء غواياكيل في جنوب غرب البلاد.

وقالت الوزارة بحسابها في "تويتر" "ببالغ الأسى نؤكد اغتيال رياضينا أليكس كينونيز. فقدنا رياضيا عظيما، شخصا جعلنا نحلم"، واصفة إياه بـ"أفضل عداء في تاريخ بلادنا".

Ecuador Athletics (@FEcAtletismo) has confirmed that 2019 world bronze men's 200m medallist Alex Quiñonez has been killed at the age of 32 🇪🇨



RIP 🙏 pic.twitter.com/rgn9bETtJ6 — AW (@AthleticsWeekly) October 23, 2021

وقال مصدر بالشرطة إن العداء المتخصص في سباق 200 متر، وهو سباق فاز فيه بميدالية برونزية في بطولة العالم في الدوحة عام 2019، عثر عليه ميتا في منتصف الليل تقريبا (بالتوقيت المحلي) الجمعة، مضيفا أن كينونيز أصيب أثناء إطلاق النار عليه حيث كان مع شخص آخر مات هو الآخر.

#Guayaquil

Con disparos fueron asesinados la noche de este viernes, el atleta olímpico Álex Quiñónez (32 años) y el cantante Jojairo Arcalla (24 años).



Según la información recopilada por la Policía, ambas personas estaban libando fuera de un domicilio pic.twitter.com/WB1pg9CBmR — RAMIRO LOJANO. 🌐 (@RAMIROLOJANOL) October 23, 2021

COMUNICADO OFICIAL.



Con profundo dolor confirmamos el asesinato de nuestro deportista Alex Quiñónez. pic.twitter.com/T8bxe8C2Lu — Ministerio del Deporte Ecuador (@DeporteEc) October 23, 2021

كما كتب الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو بكينونيس في "تويتر": "أصدق تعازينا لأحبائه. أتمنى أن يرقد بسلام. أولئك الذين يقتلون الإكوادوريين لن يفلتوا من العقاب. سنرد بقوة".

وخاض كينونيز نهائي سباق 200 م خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 2012 في لندن، وغاب عن النسخة الأخيرة في طوكيو هذا الصيف.

المصدر: أ ف ب