تشيلسي يكتسح نوريتش بسباعية نظيفة ويواصل تربعه على عرش "البريميرليغ"
أمطر تشيلسي شباك ضيفه نوريتش سيتي بسبعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
وسجل لفريق "البلوز" نجمه الواعد ماسون ماونت ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 8 و85 و90+1، فيما تكفل بالأهداف الأربعة الباقية كل من كالوم هودسون أودوي وريس جيمس وبنجامين تشيلويل ولاعب نوريتش ماكس أرونز بالخطأ في مرماه في الدقائق 18 و42 و57 و62 على التوالي.
Masterclass from Chelsea#CHENORpic.twitter.com/2t4SgR5yCY— Premier League (@premierleague) October 23, 2021
ولعب نوريتش بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ65 عقب تعرض لاعبه بين غيبسون للطرد لنيله الإنذار الثاني.
وبهذا الفوز العريض، رفع تشيلسي رصيده إلى 22 نقطة وعزز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز مبتعدا بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه ليفربول الذي يحل غدا ضيفا على مانشستر يونايتد.
في المقابل، توقف رصيد نوريتش عند نقطتين في قاع الترتيب.
المصدر: RT
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