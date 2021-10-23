رين يستعين بسلمى حايك لجذب نجم أياكس أمستردام

ادعى لاعب خط وسط أياكس امستردام إدسون ألفاريز أن نادي ستاد رين الفرنسي استعان بممثلة هوليوود سلمى حايك لإقناعه بالتوقيع معهم في الصيف.

ويلعب اللاعب المكسيكي البالغ 23 عاما في أياكس منذ 2019 وساعد الفريق الهولندي في تحقيق ثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي.

وكان فريق رين الفرنسي مهتما بالتعاقد معه واتخذوا طريقا غير معتاد لمحاولة استدراجه للانضمام إلى النادي خلال الصيف.

ورغم استعانتهم بنجمة هوليوود الشهيرة سلمى حايك، زوجة مالك النادي الفرنسي فرانسوا هنري بينولت، لإقناعه لكن ذلك لم ينجح حيث أصر ألفاريز على البقاء مع أياكس.

Rennes'in sahibi François Pinault, Ajax'ın Meksikalı futbolcusu Edson Alvarez'i transfer etmek için araya, eşi ve Alvarez'in vatandaşı, ünlü oyuncu Salma Hayek'i sokmuş. Hayek, Alvarez'i arayıp oyuncuyu Fransa'ya gitmesi için ikna etmeye çalışmış,ama oyuncu yeni sözleşme imzaladı pic.twitter.com/oJWlRdpx3a — Firat Topal (@FlyngDtchmn) October 23, 2021

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وقال ألفاريز لصحيفة "دي تليغراف": "بصفتها مواطنة مكسيكية معروفة، اتصلت بي وحاولت إقناعي بالقدوم إلى فرنسا، لقد فاجأني ذلك وأسعدني، لكن اختياري لأياكس كان مؤكدا وشرحت لها ذلك".

اعترف ألفاريز أنه كان من الصعب رفض طلب سلمى حايك وتحدث عن شعوره، قائلا: "كان من الصعب مقاومة المكالمة، لكن في النهاية لم يكن لدي أي خيار، أريد أن ألعب في دوري أبطال أوروبا ضد فرق كبيرة، لا يزال لدي الكثير لأثبته".

وتحدث عن الفنانة الأمريكية ذات الأصول المكسيكية: "إنها ممثلة رائعة جدا ومشهورة في جميع أنحاء العالم بأفلامها في هوليوود، إنها نجمة، أنا أقدرها كثيرا، وهي مثال لأنها قاتلت كمكسيكية للوصول إلى ما هي عليه اليوم".

انتقل ألفاريز إلى نادي أياكس قادما من فريقه "أمريكا" المكسيكي، مقابل 12.6 مليون جنيه إسترليني (15 مليون يورو) منذ ما يزيد قليلا عن عامين.

ويرتبط اسم اللاعب الشاب بالعديد من الأندية أبرزها مانشستر يونايتد، وسط سعي أياكس تجديد التعاقد معه لفترة أطول والحفظ عليه داخل صفوفه.

المصدر: dailymail