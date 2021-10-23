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الحارس الأسترالي فيديريتشي يعتزل كرة القدم

الرياضة

الحارس الأسترالي فيديريتشي يعتزل كرة القدم
AFP IAN KINGTON
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أعلن آدم فيديريتشي حارس منتخب أستراليا السابق اعتزاله لعب كرة القدم قبل شهر واحد من انطلاق الدوري المحلي بسبب الإصابة.

ووقع الاختيار على الحارس البالغ 36 عاما لحمل شارة قيادة نادي مكارثر بعد اعتزال مارك ميليجان في نهاية الموسم الماضي، لكنه لن يستطيع اللعب عند انطلاق المسابقة في 19 نوفمبر.

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وقال فيديريتشي في بيان للنادي: "كنت محظوظا جدا بامتلاك مثل هذه المسيرة. في الوقت الذي كنت أود فيه قيادة الفريق هذا الموسم، فإن جسدي في موقف مختلف ولا يستطيع الاستمرار".

وأضاف: "خلال مسيرتي، لعبت مع مدربين ولاعبين رائعين وأندية مميزة، وأنا ممتن أني سأنهي مسيرتي في بلادي".

وشارك فيديريتشي في 16 مباراة مع منتخب أستراليا، وقضى أغلب مسيرته في إنجلترا ولعب مع ريدينج في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الثانية على مدار 11 موسما قبل اللعب أيضا في بورنموث وستوك سيتي.

المصدر: "رويترز"

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