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أرسنال يقسو على أستون فيلا بثلاثية في "البريميرليغ"

الرياضة

أرسنال يقسو على أستون فيلا بثلاثية في
Reuters
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تغلب أرسنال على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية أرسنال كل من الغاني توماس بارتي والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ وإميل روي في الدقائق 23 و45+6 و56 على الترتيب، فيما أحرز هدف الضيوف اليتيم يعقوب رامزي في الدقيقة الـ82 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 10 نقاط في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: RT

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