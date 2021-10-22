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الروسي خاتشانوف يصعد إلى نصف نهائي كأس الكرملين للتنس

الرياضة

الروسي خاتشانوف يصعد إلى نصف نهائي كأس الكرملين للتنس
Sputnik Алексей Филиппов
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تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكرملين الروسية بكرة المضرب، بعد فوزه اليوم الجمعة على الأسترالي جون ميلمان بمجموعتين دون مقابل.

وتمكن خاتشانوف من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-5 7-6، خلال ساعتين و26 دقيقة.

وسيواجه خاتشانوف في قبل النهائي، الفائز في المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين الروسي أصلان كاراتسيف والفرنسي جيل سيمون.

المصدر: sportbox.ru

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