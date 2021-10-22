الروسي خاتشانوف يصعد إلى نصف نهائي كأس الكرملين للتنس

تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكرملين الروسية بكرة المضرب، بعد فوزه اليوم الجمعة على الأسترالي جون ميلمان بمجموعتين دون مقابل.

وتمكن خاتشانوف من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-5 7-6، خلال ساعتين و26 دقيقة.

Home hope hanging tough 🙌@karenkhachanov saves four set points in the second set before overcoming Millman 7-5 7-6 to reach the last four of the #KremlinCup 🇷🇺 pic.twitter.com/9gUyqA6nHM — Tennis TV (@TennisTV) October 22, 2021

وسيواجه خاتشانوف في قبل النهائي، الفائز في المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين الروسي أصلان كاراتسيف والفرنسي جيل سيمون.

المصدر: sportbox.ru