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بطولة العالم للدراجات النارية ترفع الحد الأدنى لسن المشاركة بعد وفاة مراهقين

الرياضة

بطولة العالم للدراجات النارية ترفع الحد الأدنى لسن المشاركة بعد وفاة مراهقين
Reuters
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أعلن الاتحاد الدولي للدراجات النارية رفع الحد الأدنى لأعمار المشاركين في سباقاته إلى 18 عاما اعتبارا من عام 2023، بعد عدة حوادث قاتلة مؤخرا راح ضحيتها دراجون مراهقون.

ويبلغ الحد الأدنى للسن في الفئتين الثانية والثالثة اللتين تأتيان بعد الفئة الأولى في بطولة العالم للدراجات النارية 16 عاما حاليا.

وسيتم تقليص عدد المنافسين عند الانطلاق في بعض سلاسل المبتدئين الأخرى طبقا لتغييرات أقرها الاتحاد الدولي للدراجات النارية مع رفع الحد الأدنى لأعمار المشاركين بمقدار عام واحد اعتبارا من 2022.

وتم اعتماد هذه التغييرات بواسطة الاتحاد الدولي للدراجات النارية وشركة دورنا صاحبة الحقوق التجارية للبطولة خلال اجتماع في حلبة ميسانو الإيطالية قبل سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى.

وقالت شركة دورنا والاتحاد الدولي في بيان مشترك "رفع الحد الأدنى لأعمار المشاركين في كل فئة يأتي للحفاظ على سلامة كل المتسابقين ومساعدتهم على مواصلة مسيرتهم".

المصدر: رويترز

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