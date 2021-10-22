بطولة العالم للدراجات النارية ترفع الحد الأدنى لسن المشاركة بعد وفاة مراهقين
أعلن الاتحاد الدولي للدراجات النارية رفع الحد الأدنى لأعمار المشاركين في سباقاته إلى 18 عاما اعتبارا من عام 2023، بعد عدة حوادث قاتلة مؤخرا راح ضحيتها دراجون مراهقون.
ويبلغ الحد الأدنى للسن في الفئتين الثانية والثالثة اللتين تأتيان بعد الفئة الأولى في بطولة العالم للدراجات النارية 16 عاما حاليا.
وسيتم تقليص عدد المنافسين عند الانطلاق في بعض سلاسل المبتدئين الأخرى طبقا لتغييرات أقرها الاتحاد الدولي للدراجات النارية مع رفع الحد الأدنى لأعمار المشاركين بمقدار عام واحد اعتبارا من 2022.
Riders competing in MotoGP's three classes must be at least 18-years-old from 2023 after the sport announced safety changes on Friday following three recent fatal accidents involving teenagers in junior series. https://t.co/WyWafQKqns— Reuters Sports (@ReutersSports) October 22, 2021
وتم اعتماد هذه التغييرات بواسطة الاتحاد الدولي للدراجات النارية وشركة دورنا صاحبة الحقوق التجارية للبطولة خلال اجتماع في حلبة ميسانو الإيطالية قبل سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى.
👉🏼 Safety regulations updates for 𝐀𝐋𝐋 FIM Circuit Racing Series— FIM (@FIM_live) October 22, 2021
Full release ⤵️https://t.co/fHsrE8uppc#FIM#WorldSBK#Moto2#Moto3#WorldSSP#Motorsport#Endurance#FIMCEV#Motorcycling#Motorcycle#FIMsidecarhttps://t.co/0x8pxtK10Spic.twitter.com/hQhmHT9nCX
وقالت شركة دورنا والاتحاد الدولي في بيان مشترك "رفع الحد الأدنى لأعمار المشاركين في كل فئة يأتي للحفاظ على سلامة كل المتسابقين ومساعدتهم على مواصلة مسيرتهم".
المصدر: رويترز
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