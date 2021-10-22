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توماس توخيل مدرب تشيلسي يؤكد غياب لوكاكو وفيرنير عن المباراتين المقبلتين

الرياضة

توماس توخيل مدرب تشيلسي يؤكد غياب لوكاكو وفيرنير عن المباراتين المقبلتين
Globallookpress Paul Terry via www.imago-images.
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أكد الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي اليوم الجمعة أن نجمي "البلوز" البلجيكي روميلو لوكاكو وتيمو فيرنير، سيغيبان عن المباراتين المقبلتين للفريق في "البريميرليغ".

وأصيب لوكاكو وفيرنير خلال الشوط الأول من مباراة تشيلسي أمام مالمو السويدي أمس الأول ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي حسمها "البلوز" برباعية نظيفة.

ويبدو أن إصابة لوكاكو في الكاحل الأكثر خطورة.

وقال توخيل قبل مواجهة نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت: "سيغيبان غدا وربما أيضا عن مباراة ساوثهامبتون وسنرى بعدها. يخضعان الآن للعلاج. الأمر لا يثير القلق لكنهما سيغيبان بالطبع عن المباراتين المقبلتين".

ولن يشارك أيضا في مباراة تشيلسي غدا لاعب وسطه الأمريكي كريستيان بوليسيتش حيث لا يزال يواصل التعافي من مشكلة في الكاحل.

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ويتربع تشيلسي على صدارة ترتيب فرق "البريميرليغ" برصيد 19 نقطة بعد 8 جولات من عمر المسابقة، فيما يقبع نوريتش قي ذيل الترتيب بنقطتين.

المصدر: رويترز

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