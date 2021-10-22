توماس توخيل مدرب تشيلسي يؤكد غياب لوكاكو وفيرنير عن المباراتين المقبلتين

أكد الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي اليوم الجمعة أن نجمي "البلوز" البلجيكي روميلو لوكاكو وتيمو فيرنير، سيغيبان عن المباراتين المقبلتين للفريق في "البريميرليغ".

وأصيب لوكاكو وفيرنير خلال الشوط الأول من مباراة تشيلسي أمام مالمو السويدي أمس الأول ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي حسمها "البلوز" برباعية نظيفة.

ويبدو أن إصابة لوكاكو في الكاحل الأكثر خطورة.

وقال توخيل قبل مواجهة نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت: "سيغيبان غدا وربما أيضا عن مباراة ساوثهامبتون وسنرى بعدها. يخضعان الآن للعلاج. الأمر لا يثير القلق لكنهما سيغيبان بالطبع عن المباراتين المقبلتين".

Look away Chelsea fans 😩



Thomas Tuchel confirms Romelu Lukaku and Timo Werner will MISS the next two matches - but can't confirm a return date for eitherpic.twitter.com/o9mErIBT6w — Sun Sport (@SunSport) October 22, 2021

ولن يشارك أيضا في مباراة تشيلسي غدا لاعب وسطه الأمريكي كريستيان بوليسيتش حيث لا يزال يواصل التعافي من مشكلة في الكاحل.

23': Romelu Lukaku injured

44': Timo Werner injured



Chelsea have been forced to make two first-half changes to their front line. #UCLpic.twitter.com/TPgunFklBj — Squawka News (@SquawkaNews) October 20, 2021

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ويتربع تشيلسي على صدارة ترتيب فرق "البريميرليغ" برصيد 19 نقطة بعد 8 جولات من عمر المسابقة، فيما يقبع نوريتش قي ذيل الترتيب بنقطتين.

المصدر: رويترز