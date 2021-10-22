ألكسندر يميليانينكو يتوقع نتيجة نزال شقيقه "الإمبراطور الأخير" أمام الأمريكي جونسون
توقع المقاتل الروسي ألكسندر يميليانينكو نتيجة نزال شقيقه الأكبر فيودور أمام الأمريكي تيموتي جونسون والذي سيقام في موسكو غدا السبت ضمن بطولة BELLATOR 269 للفنون القتالية المختلطة.
وصرح ألكسندر بأنه يتوقع فوز شقيقه فيودور والمشهور بلقب "الإمبراطور الروسي الأخير" في النزال أمام جونسون في الجولة الثانية بالضربة القاضية.
🗣 «Нокаут во втором раунде».— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) October 22, 2021
🥊 Александр Емельяненко дал прогноз на бой Федора.
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ولعب فيدور إميليانينكو البالغ 45 عاما خلال مسيرته الاحترافية 45 نزالا فاز في 39 منها مقابل تلقيه 6 هزائم، وخاض آخر نزال له في ديسمبر 2019.
في المقابل، خاض جونسون البالغ 36 عاما 22 نزالا خلال مسيرته، حقق خلالها 15 انتصارا وتجرع مرارة الهزيمة في 7 مناسبات.
⏳ Homecoming— BellatorMMA (@BellatorMMA) October 22, 2021
Will it be a W for Fedor in Russia, or can @tbeartim spoil the party?
Find out LIVE on @SHOsports, Saturday from 3pm EST/12pm (Noon) PST. #Bellator269pic.twitter.com/sHGaYJMhlB
وتوج "الإمبراطور الروسي الأخير" خلال مسيرته الاحترافية بلقب بطل الفنون القتالية المختلطة "MMA" في 8 مناسبات، منها 4 ألقاب في منظمة "Pride FC"، ولقبان في كل من منظمتي "RINGS" و"WAMMA".
المصدر: eurosport.ru
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