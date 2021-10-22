ألكسندر يميليانينكو يتوقع نتيجة نزال شقيقه "الإمبراطور الأخير" أمام الأمريكي جونسون

توقع المقاتل الروسي ألكسندر يميليانينكو نتيجة نزال شقيقه الأكبر فيودور أمام الأمريكي تيموتي جونسون والذي سيقام في موسكو غدا السبت ضمن بطولة BELLATOR 269 للفنون القتالية المختلطة.

وصرح ألكسندر بأنه يتوقع فوز شقيقه فيودور والمشهور بلقب "الإمبراطور الروسي الأخير" في النزال أمام جونسون في الجولة الثانية بالضربة القاضية.

🗣 «Нокаут во втором раунде».



🥊 Александр Емельяненко дал прогноз на бой Федора.



➡ https://t.co/8CfBeWIXMmpic.twitter.com/8um8uYIVWU — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) October 22, 2021

ولعب فيدور إميليانينكو البالغ 45 عاما خلال مسيرته الاحترافية 45 نزالا فاز في 39 منها مقابل تلقيه 6 هزائم، وخاض آخر نزال له في ديسمبر 2019.

في المقابل، خاض جونسون البالغ 36 عاما 22 نزالا خلال مسيرته، حقق خلالها 15 انتصارا وتجرع مرارة الهزيمة في 7 مناسبات.

⏳ Homecoming



Will it be a W for Fedor in Russia, or can @tbeartim spoil the party?



Find out LIVE on @SHOsports, Saturday from 3pm EST/12pm (Noon) PST. #Bellator269pic.twitter.com/sHGaYJMhlB — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 22, 2021

وتوج "الإمبراطور الروسي الأخير" خلال مسيرته الاحترافية بلقب بطل الفنون القتالية المختلطة "MMA" في 8 مناسبات، منها 4 ألقاب في منظمة "Pride FC"، ولقبان في كل من منظمتي "RINGS" و"WAMMA".

المصدر: eurosport.ru