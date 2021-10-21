رسميا.. الأرجنتيني سكيلوتو مدربا جديدا لمنتخب الباراغواي

أعلن اتحاد كرة القدم في الباراغواي في بيان رسمي يوم الخميس، تعيين الأرجنتيني غيليرمو باروس سكيلوتو خلفا لمواطنه إدواردو بيريزو في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني.

وكان الاتحاد الباراغوياني قد أقال بيريزو قبل 6 أيام، بسبب سوء نتائج المنتخب في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم "قطر 2022"، حيث يحتل حاليا المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

OFICIAL ✅



¡Guillermo Barros Schelotto es el nuevo entrenador de la #Albirroja ⚪🔴!



Bienvenido, profe 💪 a la Selección Paraguaya.#ElSueñoQueNosUne 🇵🇾#PoneteLaAlbirroja 🙌 pic.twitter.com/75tnto9iLI — Selección Paraguaya (@Albirroja) October 21, 2021

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز في تصفيات أمريكا الجنوبية إلى كأس العالم مباشرة، فيما يخوض خامس الترتيب مباراة ملحق.

🇵🇾⚽ Guillermo Barros Schelotto takes over as manager for Paraguay!



The Argentine has been tasked with taking the national team to the 2022 WC! 🏆



The @Albirroja currently sit in 8th place in the South American qualifiers! pic.twitter.com/2cYYZPE9wG — The Zagueiro 🌎⚽ (@The_Zagueiro) October 21, 2021

وبدأ سكيلوتو مسيرته التدريبية في 2012 مع لانوس الأرجنتيني وقاده إلى لقب "سود أمريكانا" عام 2013.

وبعدها انتقل المدرب الأرجنتيني لتدريب بوكا جونيورز، حيث أحرز معه لقب الدوري الأرجنتيني في موسمي 2016- 2017 و2017- 2018، قبل توليه تدريب لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي حتى أكتوبر 2020.

المصدر: وكالات