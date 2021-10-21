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رسميا.. الأرجنتيني سكيلوتو مدربا جديدا لمنتخب الباراغواي

الرياضة

رسميا.. الأرجنتيني سكيلوتو مدربا جديدا لمنتخب الباراغواي
Reuters
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أعلن اتحاد كرة القدم في الباراغواي في بيان رسمي يوم الخميس، تعيين الأرجنتيني غيليرمو باروس سكيلوتو خلفا لمواطنه إدواردو بيريزو في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني.

وكان الاتحاد الباراغوياني قد أقال بيريزو قبل 6 أيام، بسبب سوء نتائج المنتخب في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم "قطر 2022"، حيث يحتل حاليا المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز في تصفيات أمريكا الجنوبية إلى كأس العالم مباشرة، فيما يخوض خامس الترتيب مباراة ملحق.

وبدأ سكيلوتو مسيرته التدريبية في 2012 مع لانوس الأرجنتيني وقاده إلى لقب "سود أمريكانا" عام 2013.

وبعدها انتقل المدرب الأرجنتيني لتدريب بوكا جونيورز، حيث أحرز معه لقب الدوري الأرجنتيني في موسمي 2016- 2017 و2017- 2018، قبل توليه تدريب لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي حتى أكتوبر 2020.

المصدر: وكالات

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