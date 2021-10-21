باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إيقاف نجمه فيراتي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم الخميس، إيقاف ماركو فيراتي لاعب وسط الفريق بسبب تراكم البطاقات الصفراء المرفوعة في وجهه.

وأشار بيان النادي الباريسي إلى أن لجنة الانضباط برابطة الأندية المحترفة في فرنسا، قررت إيقاف فيراتي مباراة واحدة بسبب تلقيه 3 إنذارات خلال 10 مباريات فقط.

Marco Verratti has been given a one-match ban by the French Football League's Disciplinary Commission.https://t.co/arEa39S76q — Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 21, 2021

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وأضاف البيان أن لاعب الوسط الإيطالي سيغيب عن صفوف سان جيرمان خلال مواجهة ليل حامل لقب الدوري الفرنسي، المقرر لها في الـ29 من أكتوبر الجاري ضمن الجولة الـ12 من الدوري المحلي.

المصدر: en.psg.fr