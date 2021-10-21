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باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إيقاف نجمه فيراتي

الرياضة

باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إيقاف نجمه فيراتي
Reuters Benoit Tessier
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم الخميس، إيقاف ماركو فيراتي لاعب وسط الفريق بسبب تراكم البطاقات الصفراء المرفوعة في وجهه.

وأشار بيان النادي الباريسي إلى أن لجنة الانضباط برابطة الأندية المحترفة في فرنسا، قررت إيقاف فيراتي مباراة واحدة بسبب تلقيه 3 إنذارات خلال 10 مباريات فقط.

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وأضاف البيان أن لاعب الوسط الإيطالي سيغيب عن صفوف سان جيرمان خلال مواجهة ليل حامل لقب الدوري الفرنسي، المقرر لها في الـ29 من أكتوبر الجاري ضمن الجولة الـ12 من الدوري المحلي.

المصدر: en.psg.fr

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