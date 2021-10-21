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الادعاء الفرنسي يطالب بسجن كريم بنزيما 10 أشهر مع وقف التنفيذ بسبب فيديو جنسي

الرياضة

الادعاء الفرنسي يطالب بسجن كريم بنزيما 10 أشهر مع وقف التنفيذ بسبب فيديو جنسي
AFP LLUIS GENE
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طالب الادعاء الفرنسي اليوم الخميس بسجن كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ في قضية ابتزاز زميله السابق في منتخب "الديوك" ماتيو فالبوينا بفيديو جنسي.

وتعود القضية إلى عام 2015، عندما تعرض فالبوينا للابتزاز من مجهولين بشأن شريط فاضح، ونصحه بنزيما حينها بدفع الأموال للمبتزين.

.. يتبع

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