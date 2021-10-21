بيكيه يشارك روبيرتو كارلوس برقم قياسي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

قاد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني فريقه للفوز على ضيفه دينامو كييف الأوكراني أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأهدى بيكيه الفوز الأول لبرشلونة في مسابقة دوري الأبطال هذا الموسم بتسجيله هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة الـ36 من عمر اللقاء.

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصاءات كرة القدم، رفع بيكيه عدد أهدافه في البطولة القارية إلى 16 هدفا ليصبح المدافع الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ "التشامبيونزليغ" متشاركا الإنجاز مع البرازيلي روبرتو كارلوس الظهير الأيسر السابق لريال مدريد (16 هدفا).

16 - Gerard Piqué 🇪🇸 has scored 16 goals in the @ChampionsLeague (14 goals for @FCBarcelona), equalling Roberto Carlos 🇧🇷 as the highest-scoring defender in the competition’s history. Titan. pic.twitter.com/ofUrn33YL2 — OptaJose (@OptaJose) October 20, 2021

ومن المفارقات أن بداية أهداف بيكيه الأوروبية، كانت ضد دينامو كييف بالذات في موسم 2007-2008 حين كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

#برشلونة_دينامو_كييف أول هدف لبرشلونة ذا الموسم في دوري أبطال أوروبا جاء عن طريق الأسطووورة وأفضل مدافع بالتاريييييخ جيراااااارد بيكييييه وبتمركز خووووراااافي وعاااالمي ❤️❤️ pic.twitter.com/A8FiA6CV9U — husam.alharbi. (@hosam3745) October 20, 2021

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وفي ذلك الموسم سجل بيكيه هدفا آخر بقميص "الشياطين الحمر" في الطريق إلى التتويج بالكأس، قبل العودة إلى برشلونة وتسجيل الـ14 هدفا الأخيرة.

المصدر: شبكة "أوبتا" للإحصاءات