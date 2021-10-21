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قائمة المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

الرياضة

قائمة المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا
AFP FABRICE COFFRINI
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الخميس، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتم ترشيح الأسماء التالية لجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا:
- داني بليند، لاعب أياكس، بتسجيله هدفا أمام بوروسيا دورتموند.

- أوكافور، لاعب سالزبورغ، سجل هدفين أمام فولفسبورغ.

- أليسون بيكر، حارس ليفربول، تصدى لثلاث فرص أمام أتلتيكو مدريد.

- سباستيان كواتيس، لاعب سبورتينغ لشبونة، سجل هدفين أمام بشكتاش.

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وكان ختام مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات، الأربعاء، والتي شهدت فوز يوفنتوس على زينيت 1-0، فيما تفوق تشيلسي على مالمو برباعية نظيفة، وبنفس النتيجة فاز بايرن ميونخ على بنفيكا، بينما تغلب برشلونة على دينامو كييف 1-0، وقلب مانشستر يونايتد تأخره إلى فوز أمام أتالانتا 3-2.

المصدر: twitter/ChampionsLeague

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